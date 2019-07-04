Beşiktaş'ta Orhan Ak gelişmesi
Beşiktaş taraftarının tepki gösterdiği Orhan Ak'ın kulübede olmayacağı öğrenildi.
Kumpas soruşturmalarında bazı isimlerin verdiği ifadelerde adı geçen Ak için taraftarlar, "Orhan Ak'ı Beşiktaş'ta istemiyoruz" diye bildiri yayınlamışlardı.
Ak'ın, Avcı ile beraber kulübede olmayacağı ve tribünde oturacağı kaydedildi.
(Sabah)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.