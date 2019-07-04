31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6016
  • 6,3297
  • 254.241
  • 99.441
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ta Orhan Ak gelişmesi

Beşiktaş taraftarının tepki gösterdiği Orhan Ak'ın kulübede olmayacağı öğrenildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kumpas soruşturmalarında bazı isimlerin verdiği ifadelerde adı geçen Ak için taraftarlar, "Orhan Ak'ı Beşiktaş'ta istemiyoruz" diye bildiri yayınlamışlardı. 
 
Ak'ın, Avcı ile beraber kulübede olmayacağı ve tribünde oturacağı kaydedildi.
 
(Sabah)
 

Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, vatandaşlar zor ayırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Vatandaşlara "kuruşlarınızı isteyin" çağrısı

Vatandaşlara 'kuruşlarınızı isteyin' çağrısı

Eski CHP'li vekile büyük şok! 2 milyon lirasını kaptırdı

Eski CHP'li vekile büyük şok! 2 milyon lirasını kaptırdı

Ölüm tuzağından sağ çıkan baba korkunç geceyi anlattı

Ölüm tuzağından sağ çıkan baba korkunç geceyi anlattı

Beşiktaş'tan sürpriz Mehmet Topal hamlesi!

Beşiktaş'tan sürpriz Mehmet Topal hamlesi!

Türkiye'den BM'deki YPK/PKK skandalına tepki: İkiyüzlülük

Türkiye'den BM'deki YPK/PKK skandalına tepki: İkiyüzlülük

Denizde bulundu, fosil sanılıyordu... Bakın ne çıktı?

Denizde bulundu, fosil sanılıyordu... Bakın ne çıktı?

Utanmaz sözler! Katliamı itiraf etti

Utanmaz sözler! Katliamı itiraf etti

Haldun Dormen'den kötü haber

Haldun Dormen'den kötü haber
 

POPÜLER HABERLER

Çantasını çaldıkları kadını yerde sürüklediler! İfadeleri şok etti

Çantasını çaldıkları kadını yerde sürüklediler! İfadeleri şok etti

Su seviyesi düştü, 'Batık şehir' ortaya çıktı

Su seviyesi düştü, 'Batık şehir' ortaya çıktı

İşte dünyayı ayağa kaldıran Rus gizli denizaltısı AS-12 Losharik ve özellikleri

İşte dünyayı ayağa kaldıran Rus gizli denizaltısı AS-12 Losharik ve özellikleri

Merakla bekleniyordu... İşte yeni memur ve emekli maaşları

Merakla bekleniyordu... İşte yeni memur ve emekli maaşları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA