Beşiktaş'ta beklenen istifa geldi

Son olarak Beşiktaş'ın Sivasspor ile deplasmanda oynadığı maçta taraftarın tepkisi ile karşılaşan ve karşılaşmayı locadan takip eden Orhan Ak, kulüpteki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etme kararı aldı.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Candaş Tolga Işık: "Orhan Ak aradı, 'Üçüncü ve son kez istifa ediyorum' dedi. Birazdan yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyuracak" ifadeleriyle haberi duyurdu.

YÖNETİM KABUL ETTİ

Beşiktaş yönetimi istifayı kabul etme kararı aldı. Orhan Ak, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ekibinde yer almayacak.