Beşiktaş’ta Orhan Ak ve yönetime tepki

Siyah-Beyazlı taraftarlar, kulüpte görmek istemedikleri Ak’a, Sivas deplasmanında kulübede olmamasına rağmen tepki gösterdi. Bu arada bazı taraftarlar da Sivas’a karşı alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından takım otobüsünün önünü keserek, “Yönetim istifa” tezahüratlarında bulundular.