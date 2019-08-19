Beşiktaş’ta Orhan Ak ve yönetime tepki
KARTAL’DA Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın yardımcılarından Orhan Ak ile taraftar arasında yaşanan kriz devam ediyor.
- Star Spor
Siyah-Beyazlı taraftarlar, kulüpte görmek istemedikleri Ak’a, Sivas deplasmanında kulübede olmamasına rağmen tepki gösterdi. Bu arada bazı taraftarlar da Sivas’a karşı alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından takım otobüsünün önünü keserek, “Yönetim istifa” tezahüratlarında bulundular.
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