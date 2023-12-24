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Spor

Beşiktaş'ta Oxlade-Chamberlain'in durumunu açıkladı

Beşiktaş, futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain'in yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat edildiğini duyurdu.

AA24 Aralık 2023 Pazar 22:06 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Oxlade-Chamberlain'in durumunu açıkladı
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Beşiktaş Kulübü, Corendon Alanyaspor maçında arka adelesinde yırtık tespit edilen futbolcuları Alex Oxlade-Chamberlain'in ameliyat edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Corendon Alanyaspor müsabakasında yaşadığı yaralanma sonrası sol uyluk arka adalesinde (Biseps Femoris) tam kat yırtık tespit edilen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain'e 23 Aralık 2023 tarihinde Cerrahi Hamstring onarımı işlemi uygulanmıştır." denildi.

Operasyon sonrasında sağlık durumu iyi olan oyuncunun rehabilitasyon sürecinin başlanacağı ifade edildi.

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