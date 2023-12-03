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Spor

Beşiktaş'ta oy kullanma süresi uzatıldı

BJK Emlakjet Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kongre, saat 10.00'da başladı ve saat 17.00'de oy verme işlemi bitecekti ancak oy verme saati, kongreye katılım fazlalaşınca 17:00'den 19:00'a uzatıldı.

IHA3 Aralık 2023 Pazar 16:37 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta oy kullanma süresi uzatıldı
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Beşiktaş Başkan Adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat, oy kullanma süresinin uzatılması için istişarede bulundu.

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanma işlemi devam ederken, siyah-beyazlı kongre üyeleri Akatlar Spor Kompleksi'nin çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğun katılımın olduğu kongrede oy kullanım süresinin uzatılması için iki aday bir araya geldi. Serdal Adalı ve Hasan Arat, oy kullanma süresinin saat 17.00'den, 19.00'a uzatılması için ortak bir önerge vermek için buluştu ve oy kullanma süresi en son saat 19.00'a kadar uzatıldı.

Adaylar Nevzat Demir'i beraber karşıladı

Öte yandan Beşiktaş Başkan Adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat, kongrede oy kullanmak için gelen siyah-beyazlı kulübün eski yöneticisi Nevzat Demir'i beraber karşıladı.

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