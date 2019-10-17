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Beşiktaş'ta oy pusulası renk seçimi yapıldı

Beşiktaş'ta 20 Ekim Pazar günü yapılacak başkanlık seçiminde adayların oy pusulası renkleri belli oldu.

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Seçimde Ahmet Nur Çebi için beyaz, Hüsrer Tekinoktay için mavi, Serdar Adalı için ise kırmızı renkte oy pusulası kullanılacak.

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