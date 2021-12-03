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Spor

Beşiktaş'ta oyuncular golü Mert Günok'a armağan etti

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile oynayan Beşiktaş'ta futbolcular Can Bozdoğan'ın golünü sakatlanan kaleci Mert Günok'a hediye etti.

DHA3 Aralık 2021 Cuma 21:15 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 21:16
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Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 12'nci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Can Bozdoğan attığı golü, GZT Giresunspor karşısında sakatlanan kaleci Mert Günok'a hediye etti.

Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılamanın 12'nci dakikasında Can Bozdoğan şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. Siyah beyazlı futbolcular, bu golü GZT Giresunspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Mert Günok'a hediye etti. Can Bozdoğan'ın golünün ardından kenara gelen Beşiktaşlı futbolcular, Mert Günok'un isminin yazdığı formayı kameralara göstererek, sakatlık yaşayan arkadaşlarına destek oldu.

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