Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezona hazırlanacak Beşiktaş, Karabağ'dan Leandro Andrade'yi kadrosuna katmak istiyor.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan haberde siyah-beyazlı takımın Karabağ'la bonservis pazarlığını sürdürdüğü, anlaşma olmaması halinde serbest kalma bedelini ödeyeceği ifade edildi.

Haberde, Leandro Andrade'nin sözleşmesinindeki serbest kalma maddesinin 4 milyon euro olduğu kaydedildi.

Andrade'nin Karabağ'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Karabağ formasıyla bu sezon 58 maçta süre alan Leandro Andrade, 15 gol ve 18 asist kaydetti.

24 yaşındaki oyuncu, orta sahanın yanı sıra her iki kanatta da görev yapabiliyor.