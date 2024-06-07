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Spor

Beşiktaş'ta pazarlıklar devam ediyor! Orta sahaya Leandro Andrade takviyesi

Gelecek sezon için kolları sıvayan Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Portekiz basınında çıkan haberlere göre siyah beyazlı ekip, Karabağ forması giyen Leandro Andrade için pazarlıklarını sürdürüyor. İşte detaylar...

7 Haziran 2024 Cuma 13:11 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta pazarlıklar devam ediyor! Orta sahaya Leandro Andrade takviyesi
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Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezona hazırlanacak Beşiktaş, Karabağ'dan Leandro Andrade'yi kadrosuna katmak istiyor.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan haberde siyah-beyazlı takımın Karabağ'la bonservis pazarlığını sürdürdüğü, anlaşma olmaması halinde serbest kalma bedelini ödeyeceği ifade edildi.

Haberde, Leandro Andrade'nin sözleşmesinindeki serbest kalma maddesinin 4 milyon euro olduğu kaydedildi.

Andrade'nin Karabağ'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Karabağ formasıyla bu sezon 58 maçta süre alan Leandro Andrade, 15 gol ve 18 asist kaydetti.

24 yaşındaki oyuncu, orta sahanın yanı sıra her iki kanatta da görev yapabiliyor.

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