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Beşiktaş'ta Pepe ile yollar ayrıldı

Pepe, Beşiktaş'a veda etti! Beşiktaş, yıllık 5 milyon euro üzerinden sözleşmesi bulunan Pepe ile karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmesini fesh etti.

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Beşiktaş, Pepe ile karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşme fesih anlaşması yaparak Portekizli futbolcuya veda etti.

Pepe ile yıllık 5 milyon euroluk garanti ücret üzerinden anlaşan Beşiktaş, Portekizli futbolcuya veda ederek bir anlamda sezonun ikinci yarısında ödeyeceği 2.5 milyon eurodan da tasarruf etmiş oldu.

Pepe'ye sezon başında Southampton teklif yapmış, 35 yaşındaki Pepe son döneminde İngiltere Premier Lig'den gelen bu teklifi değerlendirmek istediğini yönetime iletmişti. Ancak lige şampiyonluk parolasıyla giren Beşiktaş bu transfere onay vermemişti.

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