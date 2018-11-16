Beşiktaş'ta Pepe ve Babel krizi direkten döndü

Beşiktaş Yönetimi tarafından kadro dışı bırakıldığı açıklanan Tolgay Arslan, alacakları zamanında ödenmediği için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurmuştu. Bu durum, özellikle Başkan Fikret Orman’ın ciddi tepkisini çekerken, yabancı oyunculardan Pepe ile Babel’in de son anda direkten döndüğü ortaya çıktı. Öyle ki iki yıldız da alacakları geciktiği için ilk etapta benzer yolu izledi ancak yapılan görüşmeler ve bir miktar ödeme sonrasında Pepe ile Babel’in vazgeçip, UEFA bildirim dosyasını imzaladıkları öğrenildi. İki Bu gelişme sonrasında yönetim, iki yabancıya Tolgay’a verdiği gibi kadro dışı cezası uygulamaktan vazgeçti.

Kontratları bitiyor

Hem Pepe hem de Babel’in sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Beşiktaş, özellikle Babel ile kontrat yenilemeyi düşünürken, Pepe’nin ise yüksek maliyeti soru işareti yaratıyor. Kadro dışı bırakılan Tolgay’ın ise devre arası transfer döneminde ayrılması yüksek ihtimal.

(Fanatik)