Beşiktaş'ta Pepe'den sonra Babel'le de yollar ayrılıyor

İlerleyen yaşı ve yıllık 4 milyon 750 bin euroluk garanti ücreti yüzünden gözden çıkarılan isimlerin başında gelen Pepe alacaklarına karşılık serbest bırakıldı. Tecrübeli oyuncu ile yapılan görüşmelerde sezon sonu bitecek sözleşmenin feshi için her konuda anlaşma sağlandı.

Beşiktaş’ta Pepe defteri resmen kapandı. Siyah-beyazlı kulüp sakatlığı yüzünden uzun süredir forma giyemeyen dünyaca ünlü Portekizli stoperle yollarını ayırdı.

Real Madrid’le sözleşmesi bitince 2017-18 sezonu başında bedelsiz olarak transfer edilen Pepe ile toplam 9 milyon 500 bin euro garanti ücret üzerinden 2 yıllık sözleşme yapılmıştı. Siyah-beyazlı kulüp, 35 yaşındaki futbolcuya ayrıca puan başına 4 bin euro ödemeyi kabul etmişti. Geçtiğimiz sezon özellikle Şampiyonlar Ligi’nde başarılı maçlar çıkaran Pepe, Süper Lig’de ise 23 karşılaşmada görev yaparken, sezonun son bölümünde sakatlığı yüzünden uzun süre takımdaki yerini alamamıştı. 2018-19 sezonuna iyi bir başlangıç yaparken, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde attığı 5 golle dikkatleri üzerine çeken Portekizli futbolcu son dönemde yüksek maliyetinin yanı sıra uzun süreli sakatlık problemleriyle gündeme gelmişti.

Kartal’da ilerleyen yaşı ve yüksek maliyeti yüzünden gözden çıkarılan isimlerin başında gelen Pepe alacaklarına karşılık serbest bırakıldı. Siyah-beyazlılar ile deneyimli oyuncu arasında yapılan görüşmelerde sezon sonunda bitecek olan sözleşmenin feshi için her konuda anlaşma sağlandı. Portekizli futbolcu ile siyah-beyazlıların fesih sözleşmesine yarın imza atacakları aktarıldı. Beşiktaş bu operasyonla sezon başında alacakları için TFF’ye başvuran Pepe’ye sezonun ikinci yarısı için ödemek zorunda olduğu ücretten de kurtuldu.

Öte yandan Babel ile de yolların ayrılacağı öğrenildi. (Skorer)