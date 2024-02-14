Beşiktaş'ta yeni transfer 10 numara Ernest Muçi'yi ilk maçında sağ kanatta oynatması sebebiyle eleştirilen Fernando Santos, Milot Rashica'nın dönüşüyle Konya maçı planlamasında değişikliğe gidecek.

Kara Kartal'ın devre arasında Polonya ekibi Legia Varşova'dan 10 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Ernest Muçi, Beşiktaş'taki ilk maçına geçtiğimiz gün çıktı. Kayserispor'la oynanan deplasmanda ilk 11'de sahaya çıkan genç oyuncu, ortaya koyduğu performansla gelecek maçlar öncesi umut verdi.

Yaptığı klas çalımlar ve pas alışverişleriyle dikkat çeken 22 yaşındaki futbolcu, normal şartlarda alıştığı gibi 10 numara yerine sağ kanatta oynatıldığı için beklentilerin altında kaldı ve skor üretemedi. Teknik direktör Fernando Santos, bu konu sebebiyle eleştiri yağmuruna tutulurken Portekizli hoca, Konyaspor'la oynanacak mücadelede planlamasını değiştirme kararı aldı.

MAKSİMUM VERİM ALINACAK

Muçi'den maksimum şekilde yararlanmak isteyen Santos'un, genç hücumcuyu Tüpraş Stadı'nda pazartesi günü oynanacak mücadelede 10 numara hattında görevlendirme kararı aldığı kaydedildi. Bu sezon Legia Varşova'da 20 kez 10 numara hattında forma giyen ve sadece 1 kez sağ kanatta süre alan Muçi'nin de Kayserispor maçındaki pozisyonunda kendisini rahat hissetmediği ifade edildi. Milot Rashica'nın sakatlığını atlatması sonrasında Kosovalı futbolcu, Konya maçında sağ kanattaki yerine geçecek ve 10 numara Muçi'nin olacak.