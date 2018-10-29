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Beşiktaş'ta Quaresma, Başakşehir maçında yok!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Çaykur Rizespor maçının 31. dakikasında gördüğü sarı kart ile Medipol Başakşehir maçı öncesi cezalı duruma düştü.

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Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın 31. dakikasında Ricardo Quaresma, yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
 
Karşılaşma öncesinde sarı kart sınırında bulunan Quaresma, Medipol Başakşehir maçında takımdaki yerini alamayacak.
 
Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Gary Medel de sarı kart sınırında bulunan futbolcular arasında yer alıyor.

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