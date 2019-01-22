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Beşiktaş'ta Quaresma çatlağı

Ailevi nedenlerle ülkesine dönmek isteyen Q7 için toplanan yönetimden ortak bir karar çıkmadı. Bazı yöneticiler ‘gönderip, para kazanalım’ derken, Şenol Güneş ve diğer idareciler ise sezon sonuna kadar kalmasını istiyor.

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BEŞİKTAŞ Yönetimi, Ricardo Quaresma konusunda görüş birliğine varamadı. Geçtiğimiz günlerde ailevi sebepler öne sürerek ayrılmak ve ülkesine gitmek istediğini belirten Portekizli futbolcunun durumu için dün Siyah-Beyazlı yönetim bir toplantı yaptı. Başkan Fikret Orman yurt dışında olduğu için toplantıya katılamadı. Quaresma’ın Beşiktaş’tan ayrılma isteği konusunda bazı yöneticiler, gönderilmesi yönünde görüş bildirdi. 
 
BABEL DE GİTTİ, KANATTA SORUN VAR 
 
Quaresma’nın bir an önce satılması ve buradan gelecek paranın ara transfer döneminde kullanılmasını isteyen yöneticiler, 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında satışına onay verilmesinin en doğru karar olacağını vurguladılar. Ancak bazı yöneticiler ise şu anda Quaresma’nın gitmesinin doğru olmadığını belirttiler. Teknik Direktör Şenol Güneş’in de görüşünün bu yönde olduğu ve “Sezon sonuna kadar Quaresma takımda kalsın. Zaten Babel de gitti. Kanatlarda sorun yaşamayalım” raporu verdiği öğrenildi. 
 
SON KARARI BAŞKAN ORMAN VERECEK 
 
Güneş ile aynı görüşü paylaşan Siyah-Beyazlı idareciler, “Quaresma’nın sözleşmesi sezon sonu bitmiyor. 2020’ye kadar mukavelesi var. Şimdi satmak doğru olmaz. Bu sezonu en iyi yerde bitirmek için onun da takımda olması lazım. Kendisiyle konuşup, sezon sonuna kadar kalmasını sağlayalım. Yaz transfer döneminde de satarak para kazanabiliriz” dediler. Yönetimden ortak bir karar çıkmazken, Başkan Fikret Orman’ın İstanbul’a dönüşte bu konuda vereceği karar belirleyici unsur olacak.

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