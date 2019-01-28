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Beşiktaş'ta Quaresma ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş'tan ailesel nedenler yüzünden ayrılmak isteyen Ricardo Quaresma'nın durumu belli oldu. Yönetim, Portekizli'nin gidişine onay verdi.

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Beşiktaş'ta "Gitmek istiyorum, eşimle sorumlarım var" diyen ve ikinci başkan Serdal Adalı ile görüşen Ricardo Quaresma'nın siyah-beyazlı takımdaki kariyeri son buluyor.

İkinci Başkan Serdar Adalı'nın "Sezon sonu gidersin" sözlerinin ardından, Quaresma ile Erzurumspor maçının ardından bir kez daha görüşüleceğini karar verilmişti. Portekizli futbolcunun, Erzurumspor karşılaşmasında kırmızı kart görmesi sonrası yönetim cephesi kararını verdi. Beşiktaş yönetimi, Ricardo Quaresma ile yolları ayırmaya karar verdi.

ADALI İLE GÖRÜŞTÜ, TESİSTEN AYRILDI

Siyah-beyazlı yönetim, Quaresma'ya ayrılma fikrinin kabul edildiğini iletti. Taraflar, pazartesi günü bir araya gelerek son detayları konuştu. Serdar Adalı ile görüşen Ricardo Quaresma, Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı.

Quaresma'nın ayrılık anlaşmasına Türkiye'de başka bir takımda oynamaması için özel madde konulacak. 35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra Pepe gibi Porto'ya imza atacak.

113 GOLE KATKI SAĞLADI

Beşiktaş ile 216 maçta sahaya çıkan Quaresma 37 gol attı ve 76 gol pası verdi. 16 bin 297 dakika sahada kalan Portekizli, 6.5 sezonluk Beşiktaş kariyerinde 113 gole katkı yaptı.

(Sporx)

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