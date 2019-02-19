Beşiktaş’ta Quaresma sürprizi

BEŞİKTAŞ, Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Siyah-Beyazlı futbolcuların neşeli ve hırslı çalışması dikkat çekti. Teknik Direktör Şenol Güneş’in cezası sona eren Ricardo Quaresma’yı, derbi için düşündüğü ve son anda bir sürpriz yaparak ilk 11’de oynatabileceği öğrenildi. Antrenmanda çift kalelerde Portekizli oyuncu ile yakından ilgilenen Şenol Hoca’nın, Adem Ljajic’in yokluğunda Quaresma’nın da yer aldığı bir 11 ile sahaya çıkabileceği belirtiliyor.