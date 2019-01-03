Beşiktaş'ta Quaresma ve Larin ipten döndü

BEŞİKTAŞ dün fırtınalı bir gün yaşadı. Antalya Belek’teki kamp kadrosuna 6 futbolcunun alınmadığı yöneticilerin gayri resmi açıklamalarıyla, kamuoyuna duyuruldu. Buna göre Ricardo Quaresma, Togay Arslan, Tolga Zengin, Cyle Larin, Gökhan Töre ve Vagner Love, Antalya kamp kadrosunda yer almayacaktı. Ancak öğleden sonra rüzgar tersine döndü. Yönetim kurulu yapılan acil toplantıda, Quaresma ve Cyle Larin’in kadro dışı bırakılmamasına ve Antalya kampı götürülmesine karar verdi. Baş döndüren bu gelişmelerin ardından Şenol Güneş’le, yönetim arasında derin görüş ayrılıkları olduğu iddia edildi.

KIRMIZI VE İHTAR ARAYI AÇTI

Geciken 400 bin euroluk alacağı için kulübe ihtarname çektiği belirtilen Ricardo Quaresma, Malmö maçında da takım 1-0 gerideyken gördüğü kırmızı kartla büyük tepki çekmişti. Ancak buna rağmen Beşiktaş 2020 yılına kadar mukavelesi devam eden Quaresma’yı satarak para kazanma yoluna gidecek. Portekizli oyuncuya eski kulübü Sporting Lizbon’un yanı sıra Çin ve Arap ekiplerinden ciddi teklifler var. Geçen sezon devre arasında gelen 5 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen yönetim, şimdi aynı fiyatı bulması halinde oyuncuyu satmayı planlıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş’in de bu konuda görüşü olumlu.

BİR TEK LARİN GERİ DÖNEBİLİR

Kadro dışı kalan oyunculardan Tolgay Arslan için de benzer bir talep var. F.Bahçe’nin yanı sıra Alman ekibi Stuttgart da Tolgay’ı istiyor ancak onun da Beşiktaş’la sözleşmesi devam ediyor. Tolga Zengin’in, Trabzonspor’a döneceği iddiaları Bordo-Mavili kulüp tarafından yalanlandı. Corinthians’a gitmesi beklenen Vagner Love’dan kurtulma şansı da yüksek. Genç oyuncu Cyle Larin’in ise kiraya gitme ihtimali ağır basıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Gökhan Töre’nin de kendine kulüp bulması gerekiyor. Çünkü bu şartlarda Beşiktaş’ta kariyerine devam etme ihtimali tamamen ortadan kalktı.

(Akşam)