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Beşiktaş'ta Quaresma ve Larin kampa dahil edildi

Son dakika haberine göre Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantı sonrasında Ricardo Quaresma ve Cyle Larin'in Antalya kampı kadrosuna dahil edildiği öğrenildi. Sabah saatlerinde Quaresma ve Larin de kamp kadrosuna alınmayan 6 futbolcu arasındaydı

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Sabah saatlerinde  Beşiktaş'ın Antalya kampı kadrosunda olmadığı belirtilen altı isimden ikisi olan Ricardo Quaresma ve Cyle Larin konusunda sıcak gelişme!

TRT Spor'un haberine göre az önce sona eren Beşiktaş Yönetim Kurulu toplantısında Quaresma ve Larin'in kamp kadrosuna dahil edildi.

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