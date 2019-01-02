Beşiktaş'ta Quaresma ve Larin kampa dahil edildi Son dakika haberine göre Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantı sonrasında Ricardo Quaresma ve Cyle Larin'in Antalya kampı kadrosuna dahil edildiği öğrenildi. Sabah saatlerinde Quaresma ve Larin de kamp kadrosuna alınmayan 6 futbolcu arasındaydı