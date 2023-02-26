Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal bayramı

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile karşı karşıya geleceği maçın 11'leri belli oldu.

Siyah beyazlı ekipte Rachid Ghezzal, 4.5 ay sonra ilk 11'de yer aldı.

Rachid Ghezzal, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar sadece 6 lig maçında toplam 230 dakika görev yaptı. Cezayirli yıldız bu süreye 2 gol ve 1 asist sığdırdı.

Beşiktaş'ta ayrıca, Kevin N'Koudou Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı ilk 11'i:

Mert Günok, Valentin Rosier, Romain Saiss, Tayyip Talha Sanuç, Umut Meraş, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Nathan Redmond, Rachid Ghezzal, Jackson Muleka, Cenk Tosun.