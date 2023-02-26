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Spor

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal bayramı

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle sahalardan 4.5 ay uzak kalan Rachid Ghezzal geri döndü. Siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal, Antalyaspor ile oynanacak maçın 11'inde yer aldı.

26 Şubat 2023 Pazar 18:27 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal bayramı
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Beşiktaş'ın Antalyaspor ile karşı karşıya geleceği maçın 11'leri belli oldu.

Siyah beyazlı ekipte Rachid Ghezzal, 4.5 ay sonra ilk 11'de yer aldı.

Rachid Ghezzal, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar sadece 6 lig maçında toplam 230 dakika görev yaptı. Cezayirli yıldız bu süreye 2 gol ve 1 asist sığdırdı.

Beşiktaş'ta ayrıca, Kevin N'Koudou Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı ilk 11'i:

Mert Günok, Valentin Rosier, Romain Saiss, Tayyip Talha Sanuç, Umut Meraş, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Nathan Redmond, Rachid Ghezzal, Jackson Muleka, Cenk Tosun.

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