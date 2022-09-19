Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal bilmecesi! Derbiye yetişecek mi?

Beşiktaş, son olarak Süper Lig'de İstanbulspor ile karşı karşıya gelmişti. Mücadeleden siyah beyazlılar 2-2'li beraberlikle ayrılmıştı. Beşiktaş'ta taraftarlar maç sonrası hem Valerien Ismael'e, hem oyunculara hem de yönetime tepkiliydi.

Valerien Ismael'in cezası nedeniyle kenarda yardımcı antrenör Adam Murray vardı. Murray, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:



"Hepimiz için zor bir akşam oldu. Hangi ülkeye giderseniz gidin, hangi maçı oynarsanız oynayın, yüzde 80'lik performans galibiyeti getirmez. Taraftarımızın hak etmediği bir görüntü verdik. Kalemize gelen 2 şut da gol oldu. Zor bir hafta odu bizim için önümüzde bir ara var, tazelenip savaşmaya devam edeceğiz. Bu maçta hoca ekibi olarak Welinton'un sahip olduğu farklı özelliklerden yararlanmak için bu değişikliği yaptık. Oyuncuların farklı özelliklerini kullanmak için yaptık. Bu maçta hoca ekibi olarak Welinton'un sahip olduğu farklı özelliklerden yararlanmak için bu değişikliği yaptık. Oyuncuların farklı özelliklerini kullanmak için yaptık. Rakiplerimiz kalemize çok gelmiyor ama ona rağmen yediğimiz gol sayısı fazla. Milli arda buna çalışacağız. Uzaktan şut ve bu golleri yemek sadece kaleci hatası olarak düşünülmemelidir."

GHEZZAL OYNAYACAK MI ?

Öte yandan sakatlığı iyileşme aşamasında olan Ghezzal'in eksikliği derinden hissediliyor. Cezayirli yıldızın yokluğunda hücumda genel olarak tüm yük N'Koudou üzerine binerken Ghezzal'in sağ kanattaki etkinliği son maçlarda iyice aranır oldu.

Siyah beyazlı takımda'ın milli ara sonrası oynanacak olan