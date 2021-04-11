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  • Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'dan rekor! Quaresma...
Spor

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'dan rekor! Quaresma...

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, siyah beyazlılarda son 10 yılda en çok asist yapan oyuncusu oldu. Ghezzal, 2016/17 sezonunda 13 asist yapan Ricardo Quaresma'yı geride bıraktı.

11 Nisan 2021 Pazar 20:24 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 20:24
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Spor Toto Süper Lig'in zirvesindeki Beşiktaş'ta sezonun en büyük kazanımlarından biri olan Rachid Ghezzal, asistlere BB Erzurumspor deplasmanında da devam etti.

25. dakikada Oğuzhan Özyakup'un attığı golde asisti yapan Cezayirli oyuncu, Süper Lig'deki 14. asistini yaptı.

QUARESMA'YI GERİDE BIRAKTI

Rachid Ghezzal, Süper Lig'de 14 asiste ulaşarak 10 yılda Beşiktaş'ta en çok asist yapan oyuncu oldu ve 2016/17 sezonunda 13 asist yapan Ricardo Quaresma'yı geride bıraktı.

Ghezzal, Aralık ayında, "Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta bir efsane! Beşiktaş'ta efsane olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Benim de hedeflerim var ve bunlara odaklandım." demişti.

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