Beşiktaş'ın yaz aylarında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Rafa Silva sezona fırtına gibi başlamıştı. Kartal da bu süreçte Süper Lig'de ve Avrupa'da yenilgisiz yoluna devam etti, ayrıca siyah beyazlı ekip Süper Kupa'da da ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 mağlup etmişti. Yıldız 10 numara da bu süreçte 4 gol 3 asist ile 7 gol katkısı yapmış ve takımını sırtlamıştı.

LUGANO MAÇI SONRASI DURDU

Portekizli oyuncu, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşındaki Lugano maçından sonra skor katkısı yapamaması dikkat çekti. 31 yaşındaki oyuncu Beşiktaş kariyerindeki ilk maçında Galatasaray'a karşı hem gol hem de asist üretmişti. Rafa Silva, ardından oynanan Samsunspor, Lugano maçları ve Antalyaspor karşılaşmalarında da skor katkısında bulunmuştu.

BEŞİKTAŞ 4 MAÇTA PUAN KAYBETTİ

Rafa Silva Süper Lig'de 5, Avrupa'da 2 maçta skor katkısı yapmadı. Kartal bu süreçte Avrupa Ligi'nde 2 maçını da yitirdi. Lig maçlarında ise 2 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Siyah beyazlı bu sonuçların ardından Avrupa Ligi'nde son sırada yer alırken, Süper Lig'de de maç eksiği ile lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.