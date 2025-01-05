Beşiktaş'ın yaz aylarında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Rafa Silva sezona fırtına gibi başlamıştı. Kartal da bu süreçte Süper Lig'de ve Avrupa'da yenilgisiz yoluna devam etti, ayrıca siyah beyazlı ekip Süper Kupa'da da ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 mağlup etmişti. Yıldız 10 numara da bu süreçte 4 gol 3 asist ile 7 gol katkısı yapmış ve takımını sırtlamıştı.

21 MAÇTA 4 GOL KATKISI YAPTI

31 yaşındaki oyuncu Beşiktaş kariyerindeki ilk maçında Galatasaray'a karşı hem gol hem de asist üretmişti. Tecrübeli yıldız Avrupa Ligi ön elemesi ve Süper Lig'in ilk maçlarında da takımını zafere taşıyan isim olmuştu. Rafa Silva, ardından Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde çıktığı 21 maçta sadece 3 gol ve 1 asist ile oynayabildi.

BEŞİKTAŞ LİGDEN KOPTU

Rafa Silva Süper Lig'de 15, Avrupa'da 6 maçta sadece 4 gole katkı yapabildi. Kartal bu süreçte Avrupa Ligi'nde işini zora soktu. Lig maçlarında kaybettiği puanlarla lider Galatasaray'ın 20 puan gerisine düştü ve şampiyonluk yarışından koptu. Avrupa Ligi'nde ise 6 puanla 28. sırada kendine yer bulabildi.