19 Aralık 2025 Cuma
  • Beşiktaş'ta Rafa Silva müjdesi! Rizespor maçı öncesinde...
Spor

Beşiktaş'ta Rafa Silva müjdesi! Rizespor maçı öncesinde...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Sergen Yalçın yönetiminde tamamladı. Siyah beyazlılarda Rafa Silva da antrenmanda yer aldı.

19 Aralık 2025 Cuma 20:19
Beşiktaş'ta Rafa Silva müjdesi! Rizespor maçı öncesinde...
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve 5'e 2 top kapma idmanıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor müsabakası yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

RAFA SILVA DA TAKIMLA ÇALIŞTI

Beşiktaş'ta Portekizli futbolcu Rafa Silva da çalışmalarda yer aldı.

