Beşiktaş'ta Rebic krizi sürüyor! Kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'ta ülkesinde tedavisini tamamlayan ve 2 gün önce Türkiye'ye gelen Ante Rebic için karar verildi.

Siyah-beyazlılarda Ante Rebic, Van Bronckhorst'un kararı doğrultusunda A takım idmanlarına dahil edilmedi.

Hırvat oyuncu çalışmalarını takımdan ayrı şekilde başka sahada sürdürdü.

MAAŞININ HEPSİNİ İSTİYOR

Rebic, Siyah-beyazlılardan ayrılmak için maaşının tamamını talep ediyor. Beşiktaş'ın Sportif danışmanı Brad Friedel, kadroda düşünülmeyen Rebic ile yaptığı görüşmelerde de henüz bir sonuca varamadı.

SEZON PERFORMANSI

30 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 23 maça çıktı. Ante Rebic bu mücadelelerde 1 gol attı ve 5 asist üretti. Ante Rebic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.