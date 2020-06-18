18 Haziran 2020 Perşembe 14:03 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 14:13

Beşiktaş Kulübü, sezon başında bir yıllık anlaşma sağladıkları Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2019-20 sezonu başında kiralık olarak 1 yıllık anlaşma sağlanan Pedro Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşıldığı ve yol ayrımına gidildiği ifade edildi.

Süper Lig'de 20 Haziran cumartesi günün oynanacak mücadele öncesinde takımın Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesinde, teknik direktör Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcularla vedalaşan Pedro Rebocho'ya emekleri için teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden "Pedro Rebocho’ya Teşekkür Ederiz" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

2019-20 sezonu başında bir yıllık kiralık transfer olarak kadromuza katılan Pedro Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Pedro Rebocho, Futbol Takımımızın bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenman öncesinde; Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik heyetimiz ve futbolcularımızla vedalaştı. Pedro Rebocho’ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.