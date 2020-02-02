Beşiktaş'ta Rebocho krizi sona erdi

02.02.2020 11:20 - Güncelleme: 02.02.2020 11:20

Beşiktaş yönetimi, Pedro Rebocho krizini çözdü. 7 maçta daha en az 45 dakika oynaması halinde 2.8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan Portekizli oyuncu kızağa çekilmişti. Bonservisini elinde bulunduran Guingamp kulübü ile ilk temasta opsiyon konusuna çare bulunamazken, son görüşmede siyah-beyazlılar, "Ya sözleşmeyi revize edin ya da sezon sonuna kadar oynatmayız" restini çekti. 24 yaşındaki sol bekin değerinin düşmesini istemeyen Fransız kulübü, geri adım attı. İki kulüp arasında yapılacak son görüşmenin ardından yeni sözleşme yapılacağı ve opsiyon zorunluluğunun kalkacağı kaydedildi.

Sabah