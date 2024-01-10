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Spor

Beşiktaş'ta Renato Sanchez sesleri! Fernando Santos devreye girdi

Beşiktaş, transferde hareketli günler geçiriyor. Teknik direktörlük görevine Fernando Santos'u getiren siyah beyazlılar, Portekizli çalıştırıcının eski öğrencisi Renato Sanchez'i gündemine aldı.

10 Ocak 2024 Çarşamba 23:19 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Renato Sanchez sesleri! Fernando Santos devreye girdi
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Beşiktaş, Renato Sanches için ilk teklifi geri çevrilmesine karşın baskısını sürdürüyor.

Portekiz'den Maisfutebol'un haberine göre; Roma'da kiralık olan ancak oynayamayan Renato Sanches için PSG yeni formül arayışlarına başladı. Oyuncusunun Roma'daki kiralık sözleşmesini feshetmek isteyen PSG, yeni bir kulüple anlaşmak için arayışlara başladı.

Beşiktaş, bu noktada devreye girerek kiralama teklifi yaptı ancak bu teklif kabul edilmedi.

Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos, transfer görüşmelerinde devreye girerek hem PSG'yi hem Renato Sanches'i ikna etmek için girişimlere başladı.

26 yaşındaki Renato Sanches bu sezon Roma formasıyla sadece dokuz müsabakaya çıktı ve bir gol attı.

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