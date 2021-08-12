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  • Beşiktaş'ta Rizespor kamp kadrosu belli oldu! Rachid Ghezzal...
Spor

Beşiktaş'ta Rizespor kamp kadrosu belli oldu! Rachid Ghezzal...

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

AA12 Ağustos 2021 Perşembe 21:16 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 21:16
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Siyah-beyazlı takımda sol uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem bulguları saptanan Tyler Boyd, kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Adem Ljajic, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı ve Güven Yalçın.

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