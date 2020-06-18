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Spor

Beşiktaş'ta Robin Olsen sesleri

Beşiktaş, bonservisi Roma'da bulunan ve bu sezon Cagliari'de kiralık olarak forma giyen İsveçli kaleci Robin Olsen'i gündemine aldı.

18 Haziran 2020 Perşembe 20:59 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 20:59
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Koronavirüs salgını döneminde alacaklarını gerekçe göstererek ayrılan Loris Karius'un yerine Beşiktaş'ta kaleci arayışları hız kazandı. Serie A ekiplerinden Roma'ya 2018-19 sezonunda Alisson Becker'in yerine transfer olan ve bu sezonu Cagliari'de kiralık olarak bitecek İsveçli kaleci Olsen, siyah-beyazlıların gündemine geldi.

Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş'ın 1.96'lık İsveçli Milli kaleci ile kiralık olarak anlaşma yapacağı gelen bilgiler arasında.. Oyuncuyu transfer etmek isteyen takımlar arasında ise Portekiz ekibi Sporting'in adı ön plana çıkıyor.

36 kez A Milli olan Robin Olsen, bu sezon 18 maça çıktı. Olsen daha önce Malmö ile İsveç'te ve Kopenhag ile Danimarka'da lig şampiyonluğu yaşamıştı.(

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