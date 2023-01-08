Beşiktaş'ta Romain Saiss formasına kavuştu

Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Romain Saiss, Kasımpaşa'ya karşı forma giyerek 63 gün sonra savunmadaki yerine döndü.

2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde son olarak Galatasaray ile deplasmanda oynanan karşılaşmada forma giyen Romain Saiss, Fas Milli Takımı'nın Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak mücadeleyi tamamlayamamıştı.

Tedavisi devam ettiği sürede Gaziantep FK ve Adana Demirspor maçlarında forma giyemeyen Faslı oyuncu, 83. dakikada Redmond'un yerine oyuna girerek 2 aylık aranın ardından