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Spor

Beşiktaş'ta Romain Saiss formasına kavuştu

Süper Lig'in 18. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Beşiktaş'ta Romain Sais, 63 gün sonra formasına kavuştu.

8 Ocak 2023 Pazar 00:03 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Romain Saiss formasına kavuştu
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Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Romain Saiss, Kasımpaşa'ya karşı forma giyerek 63 gün sonra savunmadaki yerine döndü.

2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde son olarak Galatasaray ile deplasmanda oynanan karşılaşmada forma giyen Romain Saiss, Fas Milli Takımı'nın Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak mücadeleyi tamamlayamamıştı.

Tedavisi devam ettiği sürede Gaziantep FK ve Adana Demirspor maçlarında forma giyemeyen Faslı oyuncu, 83. dakikada Redmond'un yerine oyuna girerek 2 aylık aranın ardından

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