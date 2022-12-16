Beşiktaş'ta Rosier krizi büyüyor! Onur Bulut...

Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş'ta Valentin Rosier'in geleceği merak konusu olurken, futbolcu ile ilgili transfer konusunda da gelişmeler yaşanıyor.

Ligue 1 ekiplerinden Lille, Beşiktaş forması giyen Fransız sağ bek oyuncusu Rosier'i gündemine aldı.

Futbolcunun menajeri ile de transfer için ilk temas kuruldu.

Rosier'in menajeriyle temaslar devam ediyor. Ancak; Beşiktaş Kulübü'ne ise şu an için ulaşan resmi bir teklif bulunmuyor.

Siyah-Beyazlı ekibe transfer olduktan sonra uyum sorunu yaşamayan ve kendisini 'Beşiktaş'ın Çocuğu Rosier' olarak lanse eden futbolcu, son dönemlerde gergin oluşu ve disiplinsiz tavırları ile tepki çekmişti.

Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, Rosier ile bir görüşme gerçekleştirdi. Futbolcudan daha iyi konsantre olmasını isteyen Güneş, disiplinsiz davranışların sürmemesi yönünde uyarıda bulunmuştu.

Rosier bu sezon Beşiktaş'ta 13 maçta 1008 dakika süre aldı ve 1 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.

Bilindiği üzere Rosier için Beşiktaş, Sporting Lizbon'a 4.8 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Futbolcu ile Beşiktaş arasındaki sözleşme 2024-2025 sezonu sonuna kadar devam ediyor.

ONUR BULUT İLGİSİ SÜRÜYOR

Süper Lig ekibi Kayserispor'da forma giyen Onur Bulut, Beşiktaş ile anıldı.

Oyuncunun menajeri Elyasa Süme, Takvim'e yaptığı açıklamada Beşiktaş'tan resmi bir transfer teklifi almadıklarını ve Kayserispor ile yapılacak görüşmenin öncelikli olduğunu ifade etti.

Bu arada Beşiktaş'tan Çaykur Rizespor'a 1 yıllığına kiralık olarak gönderilen Kerem Kalafat da Siyah-Beyazlılar'da şans bulmayı hedefliyor.