Beşiktaş'ta rota yeniden Douglas

Teknik direktör Güneş'in ısrarlı talebi üzerine sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İtalya'da umduğunu bulamayınca rotasını Süper Lig'e çevirdi. Siyah-beyazlılar, Demir Grup Sivasspor'un Barcelona'dan kiraladığı Douglas için temaslarını sıklaştırdı.

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcunun Demir Grup Sivas ile yaptığı sözleşmedeki bir maddeden faydalanmak istiyor.

Sözleşmede, Barcelona'nın futbolcuyu geri çağırma ve Sivasspor'un kiralamayı iptal ettirme hakkı bulunuyor. Siyah-beyazlıların bu maddenin hayata geçirilmesi ile Brezilyalı oyuncuyu kadroya katmak istediği belirtildi.

Ayrıca Kartal'ın bu transferi noktalamak için iki kulüp başkanı arasındaki iyi ilişkileri ve Fatih Aksoy transferinde sağlanan kolaylığı da kullanacağı belirtildi.

Öte yandan Barcelona ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Douglas için Katalan ekibinin de zorluk çıkarmayacağı da gelen haberler arasında.

Sezon başında Sivasspor'a transfer olan Douglas, kırmızı beyazlı formayla ilk yarıda 15 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 2 gol atan deneyimli futbolcu 5 de gol pası verdi.