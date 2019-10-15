Beşiktaş'ta Ruiz 2-3 hafta sahalarda yok
Beşiktaş'ta antrenmanda sakatlanan Victor Ruiz, hafta sonu Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.
Siyah-Beyazlılarda idmanda sakatlanan Victor Ruiz, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.
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