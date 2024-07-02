İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2024 Salı / 26 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6201
  • EURO
    35,0766
  • ALTIN
    2435.05
  • BIST100
    10436.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor
Spor

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor

Beşiktaş'ta futbolcular, bu sabah sağlık ekibi tarafından esneklik, kuvvet, performans ve dayanıklılık testinden geçirildi.

AA2 Temmuz 2024 Salı 16:20 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor
ABONE OL

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta futbolcuların sağlık kontrolleri de sürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gabriel Paulista, Emrecan Uzunhan, Bakhtiyor Zainutdinov, Jean Onana, Emir Yaşar, Alex Oxlade-Chamberlain, Göktuğ Baytekin, Amir Hadziahmetovic, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Valentin Rosier, Kerem Atakan Kesgin, Ajdin Hasic, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Bulut, sağlık ekibi tarafından; esneklik, kuvvet, performans ve dayanıklılık testinden geçirildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan siyah-beyazlı oyuncular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.