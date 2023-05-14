Beşiktaş'ta Saiss bilmecesi

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş transfer dönemine dair raporunu yavaş yavaş netleştiriyor. Deneyimli teknik adamın savunmaya özellikle Premier Lig'den bir oyuncu istediği biliniyor ve bu kapsamda arayışlar sürüyor.

Ancak sezon başında Premier Lig'den gelen ve 1.8 milyon Euro yıllık ücret kazanan Romain Saiss'in durumu bu bölgeye yapılacak transferi doğrudan etkileyebilir.

Fanatik'in haberine göre; Saiss'in yüksek yıllık ücreti yedek kalma ihtimalini düşürüyor ve Beşiktaş planlarını oyuncunun ayrılığına göre yapıyor.

Ancak sağ stopere yapılacak sağlam bir takviyenin yanında sol stoperde oynayan Saiss'in de ayrılma ihtimali Şenol Güneş'i düşündürüyor.

Deneyimli teknik adam, Saiss'in kalmasını isterse Beşiktaş sağ stopere isim yapmış bir oyuncu alarak savunmadaki sorunları çözmeyi hedefliyor. Ancak Saiss'e gelecek teklifler de oyuncunun geleceğini belirleyecek.

Şu an için Beşiktaş-Saiss ilişkisinde tam bir belirsizlik hakim. Premier Lig'den talipleri bulunan Faslı stoperin geleceğiyle ilgili olarak kararını sezon sonunda vereceği kaydedildi.