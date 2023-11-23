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Spor

Beşiktaş'ta sakat oyuncuların durumu belli oldu

Beşiktaş'ın yıldız ismi Bakhtiyor Zaynutdinov, tedavisi sonrasında dünkü antrenmana özel maskeyle çıktı. Kazakistanlı futbolcu, görev verilmesi halinde Samsun maçında olacak. Siyah-Beyazlılar'da Milot Rashica'nın durumu da belli oldu.

23 Kasım 2023 Perşembe 09:24 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta sakat oyuncuların durumu belli oldu
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Yılport Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

ZAYNUTDINOV MASKEYLE

İdman, ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi. Başakşehir maçında yüzüne ağır bir darbe alan Bakhtiyor Zaynutdinov idmanda maskeyle sahada yer aldı. Tecrübeli futbolcunun, görev verilmesi halinde Samsunspor karşılaşmasında forma giyebileceği kaydedildi.

YAKUP ARDA'YA ÖZEL İLGİ

Kara Kartal'ın Sakaryaspor'la oynadığı özel maçta sol uyluk arka adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen Yakup Arda Kılıç'ın yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama saptanmıştı. Tedavisine karşılaşmanın ardından başlanan genç oyuncuyla yakından ilgilenen teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, oyuncusuna moral verdiği ve sağlığına kavuşması sonrasında kendisine görev vermeye devam edeceğini söylediği ifade edildi.

JEAN ONANA HAZIR GİDECEK!

Milli arada hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Sakaryaspor ile özel maç yapmıştı. Bu karşılaşmada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jean Onana'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmişti. Tecrübeli oyuncunun tedavisi hemen başlarken Onana'nın, sahalardan 10 gün uzak kalması bekleniyor. Deneyimli orta sahanın, ara transferde başka bir kulübe gidene kadar hazır hale gelmesi planlanıyor.

MILOT RASHICA, ANKARAGÜCÜ'NE...

Kosova Milli Takımı'nın 17 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden Milot Rashica'nın uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmişti. Tedavisine hemen başlanan başarılı futbolcu, Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Rashica'nın, Ankaragücü müsabakasında görev alması bekleniyor.

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