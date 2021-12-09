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Spor

Beşiktaş'ta sakatlanan Mert Günok ameliyat edildi

Beşiktaş'ta Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan ayrılan kaleci Mert Günok, ameliyat edildi.

DHA9 Aralık 2021 Perşembe 18:41 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 18:41
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Beşiktaş'ta GZT Giresunspor mücadelesinin son anlarında sol diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması yaşayan tecrübeli file bekçisi Mert Günok, ameliyat edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 27 Kasım 2021 tarihinde GZT Giresunspor ile Vodafone Park'ta oynadığı müsabakada yaşadığı yaralanmanın ardından gerçekleştirilen değerlendirmede, sol diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması tanısı konan futbolcumuz Mert Günok, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. T. Kerem Ülkü'nün de katılımıyla Prof. Dr. Barış Kocaoğlu ve Prof Dr. Alper Kaya tarafından ameliyat edildi. Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisküs tamiri uygulanan Mert Günok'un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacak. Mert Günok'a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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