Beşiktaş'ta sakatlar kervanına Medel de katıldı
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sakatlık kabusu san ermiyor.
Burak Yılmaz ile birlikte Ljajic ve Dorukhan'ı da sakatlığa kurban veren Kartal'da bir yıldızdan daha kötü haber geldi.
Siyah beyazlı ekipte Gary Medel, kasık sakatlığından dolayı 2 hafta boyunca forma giyemeyecek.
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