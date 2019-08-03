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Beşiktaş'ta sakatlar kervanına Medel de katıldı

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sakatlık kabusu san ermiyor.

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Burak Yılmaz ile birlikte Ljajic ve Dorukhan'ı da sakatlığa kurban veren Kartal'da bir yıldızdan daha kötü haber geldi.
 
Siyah beyazlı ekipte Gary Medel, kasık sakatlığından dolayı 2 hafta boyunca forma giyemeyecek. 

Polisten ibretlik ceza!

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