Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oldu. Siyah beyazlılarda korkutan bir sakatlık yaşandı. Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Amir Murillo, kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Karşılaşmanın devre arasında Beşiktaş forması giyen Amir Murillo, maça devam edemedi.
Edinilen bilgiye göre Murillo, ilk yarıda yüzüne aldığı darbe sonucu kafa travması sebebiyle tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Murillo'nun sağlık durumuna ilişkin kulüpten açıklama yapılması bekleniyor.
30 yaşındaki sağ bekin yerine, ikinci yarıda Gökhan Sazdağı oyuna dahil oldu.