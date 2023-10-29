Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde aldığı kötü sonuçların ardından taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, Gaziantep FK maçında tüm kötü izleri silmek istiyor. Ancak, Kartal bu müsabaka öncesinde sakatlıklarla boğuşuyor ve Burak Yılmaz'ın, sahaya sürpriz tercihlerle çıkması bekleniyor. Özellikle, savunma ve sol bek pozisyonunda farklı isimlerin forma şansı bulması muhtemel. Detaylara göz atalım...

SAKATLIKLARLA BOĞUŞUYOR



Kara Kartal, seçim süreci ve alınan kötü sonuçların etkisi içindeyken bir de peş peşe gelen sakatlıklarla boğuşuyor... Son olarak dün Beşiktaş Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada iki yıldız oyuncusu Arthur Masuaku ve Omar Colley'in sakatlandığını açıkladı.

Bildiride, "Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo Glimt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Arthur Masuaku'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülenmesinde uyluk arka adalesinde (Biseps Femoris) gerilme ve kanama, aynı müsabakada sol dizinde ağrı olan futbolcumuz Omar Colley'in MR görüntülemesinde, efüzyon ve hoffa sendromu (eklem sıvısı artışı ve diz içi yağ dokuda ödem) tespit edilmiştir. Arthur Masuaku ile Omar Colley'in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

STOPERDE YEDEK KALMADI!



Beşiktaş'ta, Omar Colley'in de sakatlanmasıyla beraber stoper rotasyonundaki eksik oyuncu sayısı 4'e yükseldi. Uzun süreli sakatlıkları bulunan Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra, Daniel Amartey'in sakatlıkları bulunuyordu. Omar Colley'in de sakatlanmasıyla beraber bu sayı 4'e yükseldi.

Bu gelişmelerin ardından yarın Gaziantep'le oynanacak karşılaşmada savunma hattında; Necip Uysal ve sakatlığını yeni atlatan Eric Bailly'nin oynaması bekleniyor. Sol bekte ise Bakhtiyor Zaynutdinov'un görevi devralması planlanıyor. Sağ bekte ise Valentin Rosier olacak.

CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANACAK



Beşiktaş camiası, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Akaretler 76 numarada buluşacak. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle: "Cumhuriyetimizin 100. yılında; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde Hanım ve kız kardeşi Makbule Hanım'ın oturduğu ev olan Akaretler 76 numarada bir araya geliyoruz. Saat 10.00'da Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve sporcularımızın da yer alacağı buluşmaya değerli halkımızı da davet ediyoruz."