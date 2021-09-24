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Spor

Beşiktaş'ta sakatlık krizi sürüyor: Salih Uçan da kervana katıldı

Süper Lig'in 7. haftasında Altay'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta sakatlık kabusu devam ediyor. Siyah beyazlılarda Altay maçında Pjanic'ten sonra Salih Uçan da sakatlandı.

NTV24 Eylül 2021 Cuma 23:06 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 23:14
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Beşiktaş'ta sakatlar ordusuna yenileri eklendi.

10 futbolcuyu sakatlık nedeniyle kullanamayan Beşiktaş'ta Valentin Rosier de cezası nedeniyle Altay deplasmanında görev yapamamıştı.

Altay karşısında maça ilk 11'de başlayan Miralem Pjanic sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı. 31. dakikada oyundan çıkan Miralem Pjanic yerini Güven Yalçın'a devretti.

Bir kötü haber de Salih Uçan'dan

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş bir sakatlık şoku daha yaşadı.

Siyah beyazlılarda Salih Uçan, Altay maçında sağ arka adalesinden sakatlık yaşadı. Stattan görevlilerin yardımı ile ayrılan Salih'in durumu yarın yapılacak kontrollerinin ardından netlik kazanacak.

Pjanic ve Salih Uçan'ın ardından Beşiktaş'ta sakat sayısı 12'ye çıktı.

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