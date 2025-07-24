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Spor

Beşiktaş'ta sakatlık! Tammy Abraham oyuna devam edemedi

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Tammy Abraham, Shakhtar Donetsk karşısında penaltıdan ilk golünü attı ancak ikinci yarıda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İngiliz golcünün yerine Joao Mario dahil oldu.

Haber Merkezi24 Temmuz 2025 Perşembe 22:40 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta sakatlık! Tammy Abraham oyuna devam edemedi
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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Shakhtar Donetsk'i konuk etti. Siyah beyazlıların yeni yıldızı Tammy Abraham maça ilk 11'de başlarken, yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıktı.

Maç boyunca etkili bir görüntü çizen Abraham, 40. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçti ve topu ağlara göndermeyi başardı.

Öte yandan Tammy Abraham, karşılaşmanın 69. dakikasında kendisini yere bıraktı ve değişiklik istedi. Yıldız futbolcunun yerine Joao Mario oyuna dahil oldu.

Bu gelişme, Beşiktaş taraftarlarını endişelendirdi.

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