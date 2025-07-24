UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Shakhtar Donetsk'i konuk etti. Siyah beyazlıların yeni yıldızı Tammy Abraham maça ilk 11'de başlarken, yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıktı.

Maç boyunca etkili bir görüntü çizen Abraham, 40. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçti ve topu ağlara göndermeyi başardı.

Öte yandan Tammy Abraham, karşılaşmanın 69. dakikasında kendisini yere bıraktı ve değişiklik istedi. Yıldız futbolcunun yerine Joao Mario oyuna dahil oldu.

Bu gelişme, Beşiktaş taraftarlarını endişelendirdi.