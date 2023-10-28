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Spor

Sakatlıklar can yakmaya devam ediyor! Beşiktaş'a iki kötü haber daha

Beşiktaş'tan Bodo/Glimt maçında sakatlanan futbolcularla ilgili açıklama geldi. Siyah beyazlı ekip Arthur Masuaku ve Omar Colley'in tedavilerine başlandığını duyurdu.

28 Ekim 2023 Cumartesi 12:22 - Güncelleme:
Sakatlıklar can yakmaya devam ediyor! Beşiktaş'a iki kötü haber daha
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Beşiktaş resmi sitesinden yaptığı açıklamada iki yıldız oyuncusu Arthur Masuaku ve Omar Colley'in sakatlandığını açıkladı. İki oyuncunun şu an için tam olarak ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmadı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo Glimt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Arthur Masuaku'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülenmesinde uyluk arka adalesinde (Biseps Femoris) gerilme ve kanama, aynı müsabakada sol dizinde ağrı olan futbolcumuz Omar Colley'in MR görüntülemesinde, efüzyon ve hoffa sendromu (eklem sıvısı artışı ve diz içi yağ dokuda ödem) tespit edilmiştir.

Arthur Masuaku ile Omar Colley'in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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