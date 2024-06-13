Beşiktaş'ta savunmanın ilacı Gabriel Paulista olacak

Teknik direktör arayışını Giovanni van Bronckhorst ile sonuçlandıran SiyahBeyazlılar, yeni sezonun ilk transferini de yaptı. Kara Kartal, Hollandalı hocanın da onayıyla Atletico Madrid'le sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'yı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı. İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçecek olan deneyimli savunmacı, bugün Siyah-Beyazlı takıma resmi imzasını atacak.

İSPANYA VE İNGİLTERE DENEYİMİ

Kariyerine 2009'da Brezilya ekibi Serra'da başlayan Paulista, 2010'da Vitoria'ya transfer oldu. 2013 yılında 3.3 milyon euro bonservis bedeliyle İspanya La Liga'nın köklü ekibi Villarreal'e gitti. 2015'in devre arasında Arsenal, tam 15 milyon euro ödeyerek Paulista'yı kadrosuna kattı. Ağustos 2017'de ise yeniden İspanya'ya döndü. Valencia, kulüp tarihinin en yüksek harcamalarından birini yaparak 11 milyon euroya Paulista'yı aldı.

6 AYDA TOPLAM 24 MAÇA ÇIKTI

Tam 7 sene İspanya La Liga ekiplerinden Valencia formasını terleten Paulista, 31 Ocak 2024'te Atletico Madrid'le 6 aylık kontrat imzaladı. Madrid ekibinde La Liga'da 23 maçta, Kral Kupası'nda ise 1 karşılaşmada forma giydi. Çağlar Söyüncü'yü Fenerbahçe'ye gönderen Diego Simeone, milli stoperin yerinde Paulista'ya güvendi. Her iki ayağını da kullanabilen 1.87'lik savunmacı, kesici özelliğiyle biliniyor. Kariyerinde 2 İngiltere Kupası, 1 İspanya Kupası ve 1 İngiltere Süper Lig kupası bulunuyor.