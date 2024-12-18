İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2024 Çarşamba / 17 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,0285
  • EURO
    36,7267
  • ALTIN
    2969.27
  • BIST100
    9915.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta seçime doğru! Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, başkan adaylığı başvurusunu yaptı
Spor

Beşiktaş'ta seçime doğru! Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, başkan adaylığı başvurusunu yaptı

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın başkanlıktan istifa etmesinin ardından seçim heyecanı yaşanıyor. Siyah beyazlılarda Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı başkan adaylığı için başvuru yaptığını duyurdu. İşte detaylar...

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 14:38 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta seçime doğru! Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, başkan adaylığı başvurusunu yaptı
ABONE OL

Beşiktaş Kulübü Divan Başkanlık Kurulu, Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın başkan adaylığı için başvuru yaptığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün divan başkanlık kurulundan yapılan açıklamada, "22-29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı ile ilgili olarak, tüzüğümüz hükmü gereği genel kurulumuza katılma hakkına sahip en az 250 üyenin yazılı önerisi ile adaylık başvurusuna hak kazanan Sayın Hüseyin Yücel ve Sayın Serdal Adalı başkan adaylığı dilekçelerini vermiş ve geçici yönetim kurulu listelerini başkanlığımıza teslim etmişlerdir. Her iki adaya da başarılar dileriz." denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.