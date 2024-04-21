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Spor

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy seferberliği

Beşiktaş'ın Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakan Semih Kılıçsoy için kulüpte seferberlik ilan edildi. Genç oyuncu Ziraat Türkiye Kupası maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

Fanatik21 Nisan 2024 Pazar 10:59 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy seferberliği
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Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-0 ile geçmişti. Şimdi Siyah-Beyazlılar, gözünü Türkiye Kupası'nda oynanacak Ankaragücü mücadelesine çevirdi.

Siyah-Beyazlılar'da oynanacak kritik Ankaragücü karşılaşması öncesinde gündemin ana konularının başında Semih Kılıçsoy'un durumu yer alıyor.

YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, takımının önceki akşam Ankaragücü'yle oynadığı karşılaşmada forma giyememişti. Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Uyluk üst iç kısmında ağrı hisseden Semih Kılıçsoy'un yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adale grubunda (İliopsoas ve Obturatör eksternus) gerilme ve ödem saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denilmişti.

Tedavisine yoğun şekilde devam edilen genç oyuncu, salı günü Ankaragücü'yle bu kez Türkiye Kupası'nda oynanacak mücadeleye yetiştirilmeye çalışılıyor. Eğer genç yetenek sağlığına kavuşursa Başkent'te oynanacak mücadeleye ilk 11'de çıkacak.

Antrenmanlardaki motive görüntüsüyle Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ı geride bırakan Muleka, Semih Kılıçsoy'un sakatlığının devam etmesi halinde salı günkü Ankaragücü maçına da ilk 11'de başlayacak.

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