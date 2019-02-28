İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3223
  • 6,0666
  • 226.275
  • 104.462
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ta Şenol Güneş krizi tırmanıyor

Ahmet Nur Çebi’nin ayrılmasından sonra yeni yönetimle Güneş arasında yaşanan uyuşmazlık bardağı taşırıyor. 4 ‘As’ yönetici sezon bitmeden yolların ayrılması için bastırıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

DERBİ beraberliğiyle şampiyonluk yarışının iyice uzağına düşen Beşiktaş’ta bulutlu hava bir türlü yerini Güneş’li günlere bırakmıyor. Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Teknik Direktör Şenol Güneş’i eleştiren bir sosyal medya mesajını beğenmesi, Güneş’e yönelik ‘İstifa’ baskılarının artması hocanın huzurunu da iyice bozdu. Teknik Direktör Şenol Güneş’in, “Nereden senaryolaştırıldığını ve kimlerce sahnelendiğini bildiğim art niyetli eylemlerin işimi yapma noktasında şahsıma bir engel teşkil etmeyeceğinin bilinmesini isterim” açıklamasıyla kimleri hedeflediği de merak konusuydu.
 
EN BÜYÜK DESTEK KAVALCI’DAN
 
Camia içinden edindiğimiz bilgi doğrultusunda Güneş, ‘Kaos oluşturma amaçlı çevreler’in sadece dışarıda değil, yönetim içinde de bulunduğunu ima etti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Şenol Güneş’e karşı tavrını net bir şekilde gösterirken, onunla birlikte 3 üst düzey yöneticinin daha tecrübeli teknik adamı istemediği belirtiliyor. Eski yönetimde bulunan Ahmet Nur Çebi’nin ayrılmasından sonra Şenol Güneş’in, Ümraniye’de çalıştığı yönetim ekibiyle de pek uzlaşamadığı iddia ediliyor. Futbol Şubesi Sorumlusu Ahmet Kavalcı ise Güneş’in şu andaki en büyük destekçisi.
 
SONUÇLAR ŞEKİLLENDİRECEK!..
 
Güneş’e karşı olan yöneticiler, sezon sonunu beklemeden yolların ayrılmasını ve yeni gelecek ekibin erkenden işe koyulması için bastırıyor. Beşiktaş’ta bundan sonra yaşanan gelişmelerin saha sonuçlarına göre şekillenmesi büyük olasılık. Güneş eğer sahada başarılı sonuçlar alırsa, muhalif yöneticilerin sesini büyük ölçüde kısmış olacak. Aksi halde elleri güçlenecek olan bu grup, Şenol Güneş’in sezon bitmeden Beşiktaş’la yollarının ayrılması için çabalarını yoğunlaştıracak. 
 
Akşam
 

Başkan Erdoğan´a doğum günü sürprizi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump: Kim Jong-un bana söz verdi

Trump: Kim Jong-un bana söz verdi

İhracat ocakta yıllık yüzde 5,9 arttı

İhracat ocakta yıllık yüzde 5,9 arttı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Elektrik desteği ödemesi yarın başlıyor

Elektrik desteği ödemesi yarın başlıyor

Teröristlerin korkulu rüyası HÜRKUŞ-C

Teröristlerin korkulu rüyası HÜRKUŞ-C

Türkiye'den 'Yerli petrol' hamlesi

Türkiye'den 'Yerli petrol' hamlesi

ABD'den Erdoğan-Kushner görüşmesine ilişkin açıklama

ABD'den Erdoğan-Kushner görüşmesine ilişkin açıklama

Milyonlarca vatandaşı sevindiren karar Resmi Gazete'de

Milyonlarca vatandaşı sevindiren karar Resmi Gazete'de
 

POPÜLER HABERLER

Dünyanın her yerine uzaydan internet hizmeti sağlayacak uydular gönderildi

Dünyanın her yerine uzaydan internet hizmeti sağlayacak uydular gönderildi

Dikkat! Yeniden yapılandırma için son şans

Dikkat! Yeniden yapılandırma için son şans

Türkiye'nin dev tatbikatı Yunanistan'ı korkuttu

Türkiye'nin dev tatbikatı Yunanistan'ı korkuttu

Pakistan ile Hindistan karşılıklı olarak savaş uçaklarını düşürdü

Pakistan ile Hindistan karşılıklı olarak savaş uçaklarını düşürdü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA