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Spor

Beşiktaş'ta Şenol Güneş tarihe geçti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa'da oynadığı maçlarda 5'te 5 yaparak kulüp tarihine geçti.

25 Ağustos 2023 Cuma 09:08 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Şenol Güneş tarihe geçti
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Beşiktaş'ın başında 22 maçtır kaybetmeyen Şenol Güneş, bu sezon Avrupa maçlarında da 5'de 5 yaparak rekor kırdı. Tecrübeli çalıştırıcı, 3-2'lik Dinamo Kiev galibiyetiyle de siyah-beyazlı kulübün tarihine geçmeyi başardı.

ŞENOL GÜNEŞ TARİH YAZIYOR

Şenol Güneş yönetiminde çıktığı son 21 resmi maçı kaybetmeyen Beşiktaş, dün seriyi 22'ye çıkarttı. Siyah beyazlı takımın başında daha önce bunu başaran hiçbir yerli hoca olmamıştı. Yabancılardan ise Lucescu, 10 Ağustos 2022 ile 16 Şubat 2023 arasında 28 maçlık kaybetmeme serisine sahip.

Güneş ile Konferans Ligi'nde bu sezonki 5. karşılaşmadan da zaferle ayrılan Beşiktaş tecrübeli hocasıyla rekor kırdı. Şenol Güneş, Beşiktaş'ta Avrupa arenasında üst üste 5 maç kazanan ilk yerli hoca olmayı başardı. Yabancılarda ise 5 Ağustos 2010 ile 30 Eylül 2010 tarihleri arasında Bern Schuster yine 5 maçlık kazanma serisi yakalamıştı.

GALİBİYET HAMLELERİ

Dinamo Kiev deplasmanında dün ikinci yarıda çok kritik hamlelerde bulunan ve yaptığı oyuncu değişikliklerinin karşılığını zaferle alan Şenol Güneş, galibiyette tartışmasız en kilit rolü oynadı. 3. golde sonradan oyuna soktuğu Rashica ve Zaynutdinov'un imzası vardı.

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