Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in etkisi!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

TARAFTARI MEST ETTİ

Siyah-Beyazlılar, bu sonuçla ligdeki yenilmezliğini 18 maça çıkardı. Kartal söz konusu müsabakalarda 14 galibiyet elde ederken, 4 kez de berabere kaldı. Beşiktaş, Süper Lig'deki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 23. haftasında Sivasspor'a karşı yaşamıştı. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de en uzun yenilmezlik serisini ise Teknik direktör Mircea Lucescu önderliğinde 2002-2003 sezonunun 1. ve 27. haftaları arasında 26 maç ile elde etmişti. Kartal, Şenol Güneş yönetiminde resmi maçlarda ise yenilmezlik serisini tam 24 maça çıkararak taraftarını mest etti.

COLLEY DURDURULAMIYOR

Siyah-Beyazlılar'da 30 yaşındaki stoper Omar Colley, dün akşamki karşılaşmanın 25. dakikasında takımının ilk golüne imza attı ve Süper Lig'de çıktığı 3. maçta 2. golünü kaydetti. Colley, ligin 2. haftasında Pendikspor ile oynanan iç saha mücadelesinde rakip fileleri havalandırmıştı. Omar Colley ligde çıktığı 3 karşılaşmada da 90 dakika sahada kaldı. Başarılı oyuncu, Konferans Ligi eleme turunda da golünü atmayı başarmıştı. Gambiyalı futbolcu, son 4 maçta 3 gol atarak alkış topladı.